Voor het eerst meerderheid onder Republikeinse kiezers voor homohuwelijk VS

"Meer investeren in hernieuwba­re energie in opkomende economieën”

8:22 Er moet veel meer geld worden geïnvesteerd in hernieuwbare energie in landen waarvan de economie nog in ontwikkeling is. Dat is nodig om de klimaatdoelen van Parijs te halen, stelt het Internationaal Energieagentschap (IEA) in een nieuw rapport.