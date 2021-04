Voor het eerst meer dan 4.000 Braziliaanse coronadoden in 24 uur: “Bedreiging voor de hele wereld”

Brazilië heeft gisteren de grimmige mijlpaal van meer dan 4.000 coronadoden in één etmaal voor het eerst gepasseerd. In de afgelopen 24 uur zijn 4.195 overlijdens als gevolg van Covid-19 geregistreerd, meldt het Braziliaanse ministerie van Volksgezondheid.

Het Zuid-Amerikaanse land met 212 miljoen inwoners heeft na de Verenigde Staten het hoogste aantal coronadoden ter wereld; ongeveer 337.000. Ook qua aantal besmettingen staat Brazilië op de tweede plek na de VS. In totaal is het coronavirus in Brazilië al bij ruim 13 miljoen personen vastgesteld. In het afgelopen etmaal kwamen er daar nog eens bijna 87.000 bij.

Het coronavirus grijpt de laatste tijd fors om zich heen in Brazilië. In de afgelopen weken wordt het ene na het andere treurige record verbroken, vooral door de meer besmettelijke Braziliaanse variant van het virus. In de laatste zes dagen alleen zijn er meer dan 15.000 coronadoden geregistreerd. Deze maand zijn dat er gemiddeld 2.757 per dag. Tot een derde van alle dagelijkse coronadoden in de wereld valt nu in Brazilië, terwijl het land nog geen 3 procent van de wereldbevolking uitmaakt.

Terwijl het coronavirus in al zijn varianten vrij rondwaart, hebben duizenden pendelaars in Sao Paulo elke dag weinig andere keuze dan de metro te nemen om te gaan werken.

Schoolbussen voor dodentransport

De Braziliaanse ziekenhuizen zijn in de meeste plaatsen inmiddels overvol. In de miljoenenstad São Paulo worden bussen die normaliter dienen voor scholierenvervoer gebruikt om lijken mee te vervoeren. Op de begraafplaatsen heeft men het er zo druk dat er ook 's nachts begrafenissen zijn om de constante toestroom van doden nog aan te kunnen. Wegens plaatstekort zijn verschillende oude graven geruimd om ze opnieuw te kunnen gebruiken.

De rechts-populistische president Jair Bolsonaro, die geregeld wordt bekritiseerd vanwege zijn chaotische beleid ten opzichte van de pandemie, trekt geregeld openlijk de maatregelen in twijfel die de stilaan wanhopige Braziliaanse burgemeesters en gouverneurs hebben afgekondigd. Ook vandaag nog uitte Bolsonaro kritiek op de lokale lockdowns.

Maar als Bolsonaro niet snel bijdraait en de trage vaccinatiecampagne niet snel onder stoom komt, wacht Brazilië een humanitaire ramp, vrezen artsen. De gerenommeerde Braziliaanse arts en wetenschapper Miguel Nicolelis zegt vandaag tegenover de BBC dat tegen 1 juli het aantal doden kan oplopen tot maar liefst een half miljoen.

Het Vila Formosa-kerkhof in Sao Paulo, waar aan de lopende band nieuwe graven worden gedolven.

“Varianten zullen de grenzen oversteken”

Doordat het virus zich vrij kan verspreiden in het immense land, krijgen bovendien ook besmettelijkere varianten vrij spel, en dat is een groot gevaar voor de gezondheid van de hele wereldbevolking, aldus Nicolelis. De Braziliaanse gezondheidsautoriteiten konden de afgelopen maanden al 92 varianten detecteren.

Nicolelis noemt zijn land dan ook een regelrechte bedreiging voor alle pogingen die de internationale gemeenschap momenteel onderneemt om de pandemie in te dammen. “Als dit land de situatie niet onder controle krijgt, dan kan de wereld onmogelijk opnieuw veilig worden. Hier worden elke week nieuwe varianten gekweekt, en die zullen de grenzen oversteken. Dit is de grootste menselijke tragedie ooit in de geschiedenis van Brazilië.”