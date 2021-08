Voor het eerst meer dan 1.000 besmettingen in Australië

Amerikaan­se vicepresi­dent haalt zwaar uit naar China tijdens bezoek aan Azië

25 augustus De Amerikaanse vicepresident Kamala Harris heeft opnieuw zware kritiek geuit op China tijdens haar reis in Zuidoost-Azië. Tijdens een ontmoeting met de Vietnamese president Nguyen Xuan Phuc riep ze de regering op tot meer samenwerking met de VS, om zo samen tegen Peking op te treden in het geschil over de Zuid-Chinese Zee. Ze beschuldigde de Chinese overheid van "pesterijen" en stelt dat de claims van China in dat gebied "buitensporig" zijn.