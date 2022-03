Voor het eerst is meerderheid van Zweden en Finnen voorstander van NAVO-lidmaatschap

Franse onderzoe­kers ontdekken grafgrot die 2.500 jaar verborgen bleef: “Afdruk van kinder­voetjes gevonden”

Franse speleologen hebben in Charente, een stadje in het zuidwesten van Frankrijk, een opmerkelijke ontdekking gedaan. De onderzoekers vonden er een grafgrot die dateert uit de bronstijd (2200-800 voor Christus). De grot is meer dan een kilometer lang en er zijn sporen van menselijke activiteit gevonden van meer dan een millennium lang. Het labyrint bleef 2.500 jaar verborgen, zo stellen de archeologen. Er werden menselijke en dierlijke resten gevonden die nog in perfecte staat zijn. “Alsof de laatste bewoners de plek nog maar net hebben verlaten”, zegt het Franse ministerie van Cultuur.

