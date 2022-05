Voor het eerst in meer dan anderhalf jaar geen (geregistreerd) coronasterfgeval in Duitsland

Amerikaan­se moordver­dach­te en gevangenis­me­de­werk­ster vermist, mogelijk hielp ze hem ontsnappen

Een moordverdachte en een gevangenismedewerkster zijn vermist nadat zij hem ophaalde uit de gevangenis in Alabama. Het is voorlopig onduidelijk of Vicki White hem wilde helpen ontsnappen, al zijn daar wel enkele aanwijzingen voor. De kans bestaat echter ook dat ze ontvoerd werd. “Ze is hoe dan ook in gevaar”, klinkt het. In een Facebookpost vraagt de politie van Lauderdale County om uit te kijken naar het duo.

