Voor het eerst in meer dan 30 jaar zinspeelt Zuid-Koreaanse president op verdediging met kernwapens

Aantal illegale binnenko­mers in EU op hoogste niveau sinds 2016

Het aantal illegale binnenkomsten in de Europese Unie is in 2022 met 64 procent gestegen ten opzichte van het jaar voordien. Daarmee wordt het hoogste niveau bereikt sinds 2016, laat het Europese agentschap voor de beveiliging van de grenzen, Frontex, vrijdag weten. Zo'n 330.000 mensen zijn in totaal de EU binnengekomen en geregistreerd, 45 procent daarvan volgde de zogenaamde Westelijke Balkanroute.

13:15