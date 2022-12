Voor het eerst in jaren geen eindejaarspersconferentie van Poetin

Lichamen van 27 migranten ontdekt in Zambia

In de Zambiaanse hoofdstad Lusaka heeft de politie de lichamen gevonden van 27 vermoedelijk migranten uit Ethiopië of Somalië. Een persoon die nog in leven was, werd overgebracht naar het ziekenhuis, zo heeft politiewoordvoerder Danny Mwale aan het Duitse persagentschap DPA gezegd. De slachtoffers zijn vermoedelijk gestikt tijdens het transport, maar de omstandigheden zijn nog onduidelijk.

11 december