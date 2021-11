Voor het eerst in 30 jaar wolf gezien rond Parijs

Spaargids.be Klassiek spaarboek­je bij grootbank? Dan verdubbe­len je spaarcen­ten na… 636 jaar

De rente op onze spaarboekjes is al lang geen vetpot meer. Bij de wettelijke minimumrente voor gereglementeerde spaarrekeningen, die de meeste grootbanken hanteren, duurt het liefst 636 jaar vooraleer je spaarcenten verdubbelen. Wie kiest voor spaar- of beleggingsproducten met een hoger rendement, slaagt er mogelijk wel nog in om bij leven zijn kapitaal met 100% te zien aangroeien. Spaargids.be beschrijft hoe dat kan.

