Voor het eerst in 11 jaar sneeuw in Johannesburg: “Pure magie”

“Het gebeurt ongeveer eens in de 10 jaar. We zijn geen gebied met veel sneeuwval en dat komt deels omdat we in de winter droge omstandigheden hebben. We hebben een sterke hogedrukcel en daarom hebben we geen of heel weinig regen in de wintermaanden. En dus hebben we niet veel vocht in de lucht. Het sneeuwde voor het laatst in 2012 en daarvoor in 2007.”