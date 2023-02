Voor het eerst definitieve schadevergoeding in zaak over lekkende borstimplantaten

Britse geheime diensten zien aanwijzin­gen van “verdeeld­heid binnen Russische militaire leiding”

Volgens de Britse geheime diensten is het ontslag van een hooggeplaatste Russische militair een nieuwe aanwijzing van verdeeldheid binnen de militaire leiding van Rusland. Generaal Michail Teplinski, die tot nu toe een belangrijke rol in de oorlog in Oekraïne speelde, is waarschijnlijk ontslagen, zo is meegedeeld in het dagelijkse verslag van het Britse defensieministerie.

1 februari