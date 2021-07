Voor het eerst commerciële vluchten tussen Israël en Marokko

Stroompan­nes in Spanje en zuidwesten van Frankrijk

24 juli In verschillende regio’s in Spanje is de elektriciteit deze namiddag voor langere tijd uitgevallen. De reden was een niet nader gespecificeerd incident met een vliegtuig in Frankrijk, waarbij een hoogspanningslijn geraakt werd, zo meldt de beheerder van het Spaanse elektriciteitsnet REE via Twitter.