VOOR EN NA. Satellietbeelden tonen verwoeste gebouwen door aardbeving in Turkije

Update OVERZICHT. Al meer dan 8.100 doden na aardbeving in Turkije en Syrië

Bij een zware aardbeving met een kracht van 7,8 zijn al zeker 8.164 doden gevallen. Dat blijkt uit een nieuwe balans. In Turkije werden 5.894 doden geteld, in buurland Syrië zijn zeker 2.270 mensen omgekomen. Hulp uit de hele wereld is onderweg, maar het slechte weer bemoeilijkt de zoektocht naar overlevenden. De totale omvang van de ramp blijft nog onduidelijk, veel mensen zijn nog vermist. De WHO vreest dat de dodentol nog kan oplopen tot boven de 20.000.

7:20