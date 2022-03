VOOR EN NA. Satellietbeelden tonen vernieling van Marioepol na Russische bombardementen

Poolse man verkracht jonge vrouw nadat ze Oekraïne ontvlucht­te: “Hij had zijn hulp aangeboden via internet”

In Polen is een man gearresteerd op verdenking van de verkrachting van een 19-jarige Oekraïense vrouw. Hij had haar via internet onderdak beloofd en naar zijn huis gelokt nadat ze Oekraïne was ontvlucht.

12 maart