Voor eerste keer in dertien jaar Israëlisch minister in Egypte: bemiddeling over staakt-het-vuren

Downing Street bevestigt dat Britse premier Boris Johnson is getrouwd

13:47 De Britse premier Boris Johnson (56) en zijn verloofde Carrie Symonds (33) zouden in juli 2022 trouwen, zo stond nog maar enkele dagen geleden te lezen op hun huwelijksuitnodigingen. Zo lang konden de twee wellicht niet meer wachten want gisteren trouwden ze in het geniep, op een geheime locatie en in de aanwezigheid van amper 30 gasten. Downing Street heeft het huwelijk vanmorgen bevestigd en een foto van het paar vrijgegeven.