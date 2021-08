Voor derde opeenvolgende dag recordaantal doden in Rusland

“Absoluut doemscena­rio” ontvouwt zich in Afghanis­tan: taliban rukken bliksem­snel op, VS evacueren burgers

11:47 De terreurbeweging taliban staat op amper 50 kilometer van de Afghaanse hoofdstad Kaboel. Die razendsnelle opmars van de terreurgroep verrast vriend en vijand: waarnemers gingen er eerder van uit dat het één tot drie maanden zou duren vooraleer Kaboel in het vizier van de extremisten zou komen. Het noopt onder meer de VS tot snelle actie om haar burgers in veiligheid te brengen. Documenten in de ambassade worden in ijltempo vernietigd. Volgens Afghaans president Ashraf Ghani lopen er wel “raadplegingen” om een einde te maken aan de oorlog.