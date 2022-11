Voor de oorlog was hij de rijkste Rus, nu klaagt hij over zware financiële verliezen: "Het geld is in Europa blijven steken”

Rusland benoemt nieuwe directeur voor kerncentra­le Zaporizja

De Oekraïense hoofdingenieur van de kerncentrale in Zaporizja is door Rusland benoemd tot directeur van de centrale. De vorige Oekraïense directeur werd volgens de Oekraïense regering in oktober ontvoerd door Russische troepen. De kerncentrale in Zaporizja is de grootste in Europa en wordt sinds begin maart bezet door de Russen.

16:03