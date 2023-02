Voor de durvers: Dit instafamous veld vol klaprozen is dit jaar enkel te bezoeken via zipline

Moeder British Airways koopt Spaanse maatschap­pij Air Europa

Het moederbedrijf van British Airways, Iberia, Vueling en Aer Lingus koopt de Spaanse luchtvaartmaatschappij Air Europa. International Airlines Group (IAG), zoals de holding heet, heeft daar 400 miljoen euro voor over. Het luchtvaartconcern had sinds augustus al een belang van 20 procent in Air Europa. Dat kreeg het in handen door een lening om te zetten in aandelen. Maar nu zijn dus ook de resterende aandelen van IAG.