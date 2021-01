Voor barbecuerestaurant in Eindhoven is de maat vol: “F**k it, vanaf nu zijn we open en we blijven open”

De boodschap op een bord voor het restaurant liegt er niet om. “Geen mondkapje, geen probleem. Wij leven in liefde, nooit in angst. Leef een beetje.” Volgens Omroep Brabant zaten er vandaag meerdere mensen te eten.

De eigenaars van het restaurant hebben hun buik vol van alle beperkingen. “Verandering begint bij jezelf. We wachten geen dag langer op ‘hoopvol’ nieuws vanuit Den Haag. We hebben inmiddels al lang gezien dat zij ons niet gaan helpen”, klinkt het.

“F**k it, wij zijn open en we blijven open. Als er een ding is wat wij hebben geleerd van ondernemerschap, dan is het wel om zelfredzaam te zijn. Door het beleid dat nu gevoerd wordt, kunnen hardwerkende mensen in ons land onmogelijk op een menswaardige manier hun brood verdienen.”