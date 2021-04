Vonnis in zaak George Floyd maakt veel los in VS, president Biden: “Stap naar meer gerechtigheid”

De jury bevindt ex-agent Derek Chauvin schuldig over de hele lijn voor doodslag op George Floyd. Het vonnis maakt net als de dood van George Floyd vorig jaar veel los in de Verenigde Staten. Er heerst vooral vreugde en opluchting , maar tegelijkertijd beseffen veel Amerikanen dat er voor een échte rechtvaardige samenleving nog veel stappen gezet moeten worden.

In Minneapolis hebben de juryleden vandaag hun verdict geveld over de schuldvraag van voormalig politieagent Derek Chauvin, die wordt aangeklaagd voor zijn rol in het overlijden van de Afro-Amerikaanse George Floyd. De jury oordeelde dat Chauvin, die vorig jaar in mei zijn knie 9 minuten lang in de nek van George Floy drukte, schuldig is voor alle drie de aanklachten over doodslag.

De lijkschouwer wees erop dat Chauvin zijn knie maar liefst 3 minuten en 27 seconden in de nek van George Floyd hield nadat de man stopte met ademen. Ook bleef de lijkschouwer bij zijn overtuiging dat Floyd geen natuurlijke dood stierf, zelfs al had hij een hartprobleem en had hij fentanyl en methamfetamine in zijn bloed.

Welke straf Chauvin boven het hoofd hangt, wordt pas over acht weken beslist. Hij werd geboeid weggeleid uit de rechtszaal. Een vraag om vrijlating tegen borgtocht werd afgewezen.

Advocaat Floyd-familie: vonnis keerpunt in geschiedenis VS

Volgens de advocaat van de nabestaanden van Floyd is het “een keerpunt in de geschiedenis” dat de witte ex-agent Derek Chauvin schuldig is bevonden aan de dood van George Floyd. “Schuldig!”, schreef jurist Ben Crump op Twitter na het vonnis van de jury dat Chauvin schuldig is aan alle aanklachten in het proces. “Gerechtigheid voor zwart Amerika is gerechtigheid voor heel Amerika!”

Later deelde de advocaat nog een filmpje waarop te zien is hoe de familie Floyd na het vonnis een telefoontje krijgt van president Biden en vicepresident Kamala Harris. Te horen is hoe Biden zegt dat hij hoopt dat de familie zich nu beter voelt “alhoewel niets het helemaal beter zal maken, maar er is op z’n minst een beetje gerechtigheid. We gaan veel doen”, zegt de president onder meer, waarmee hij mogelijk verwijst naar de hervorming van de politiediensten.

Later vandaag zal president Biden van de VS nog een korte verklaring geven. Eerder op de dag, toen de jury zich had teruggetrokken voor beraad, liet hij weten te bidden voor het “juiste verdict”, zonder te specifiëren wat dat volgens hem zou moeten zijn.

Quote Het was moord op klaarlich­te dag en het trok de oogkleppen weg zodat de hele wereld het kon zien: het systemi­sche racisme, een smet op de ziel van onze natie, een knie op de nek van gerechtig­heid voor zwarte Amerikanen. Joe Biden, president van de VS

Ook noemt hij het vonnis “zeldzaam”. “Maar laten we duidelijk zijn: zo’n vonnis is ook veel te zeldzaam. Voor zoveel mensen lijkt het alsof er een unieke en buitengewone samenkomst van factoren nodig was”, luidt het. “Het was moord op klaarlichte dag en het trok de oogkleppen weg zodat de hele wereld het kon zien: het systemische racisme, een smet op de ziel van onze natie, een knie op de nek van gerechtigheid voor zwarte Amerikanen”, zei Biden.

Kamala Harris: “Hervorming nodig”

Volgens vicepresident Kamala Harris is er “opluchting” na het vonnis, “maar het kan de pijn niet wegnemen”. “Raciale ongelijkheid is niet enkel een probleem van ‘zwart Amerika’ of ‘gekleurd Amerika’. Het is een probleem voor elke Amerikaan. Het weerhoudt ons ervan te voldoen aan de belofte van vrijheid en gelijkheid voor allen en zorgt ervoor dat ons land haar volledige potentieel niet kan realiseren.”

Het vonnis betekent volgens Harris een stap richting gelijke rechtspleging, maar er is ook volgens haar nog werk aan de winkel. “We moeten nog steeds het systeem hervormen.”

Dat hervorming nodig is, werd wel heel pijnlijk duidelijk toen bekend werd dat op hetzelfde moment dat de rechter het vonnis in Minneapolis begon voor te lezen, er in Columbus (Ohio) een 15-jarig zwart meisje door politieagenten werd doodgeschoten.

Het zou gaan Makiyah Bryant, die bij een ruzie op straat mogelijk een mes had getrokken. Volgens haar tante Hazel Bryant zou het meisje haar mes hebben laten vallen voordat ze meermaals door een agent werd beschoten.

Barack Obama: “Jury heeft het juiste gedaan, maar ware rechtvaardigheid heeft veel meer nodig”

Volgens oud-president Barack Obama, de eerste zwarte president van de Verenigde Staten, heeft de jury vandaag het juiste gedaan,, “maar echte gerechtigheid vraagt om veel meer dan een enkel vonnis in één zaak.” Daarvoor moeten de VS “het feit dat zwarte Amerikanen dagelijks anders behandeld worden, onder ogen zien”, stelt de president. “We moeten erkennen dat miljoenen van onze vrienden, familieleden en medeburgers met de angst leven dat hun volgende ontmoeting met de politie, hun laatste kan zijn,” klinkt het in een verklaring van Obama en zijn vrouw Michelle.

Obama pleit voor concrete hervormingen die de raciale vooroordelen in het rechtssysteem moeten weghalen. “Michelle en ik sturen onze gebeden aan de familie Floyd en hopen dat zij vrede vinden”, liet Obama weten. “We staan schouder aan schouder naast al diegenen die vastberaden zijn om iedere Amerikaan een volledige rechtsbehandeling te geven, die George en zo veel anderen niet hebben gekregen.”

Black Lives Matter: “Witte suprematie zal niet winnen”

Ook Black Lives Matter heeft via Twitter al gereageerd op het vonnis. “330 dagen om te bevestigen wat al wisten. 330 dagen om het trauma van de moord op George Floyd te herleven, bang dat het systeem ons weer zou laten vallen, terwijl we rouwden om zoveel meer (mensen, red.) die we verloren hebben. Om een moord die door miljoenen werd aanschouwd. Dit is geen bewijs dat het systeem werkt. Het bewijst hoe kapot het is. (...) Tot we een wereld hebben waarin onze gemeenschappen zonder angst kunnen bloeien, zal er geen gerechtigheid zijn. Wij steunen de familie Floyd en hopen dat dit nieuws hen helpt om wat meer rust te vinden.”

In een verklaring hoopt het Black Lives Matter Global Network Foundation (BLMGNF) bovendien dat het vonnis “begint aan te tonen dat ‘white supremacy’ niet zal winnen”. “‘Witte suprematie’ hoort niet thuis in een democratie, zeker niet in een democratie die onze vrijheid van leven zou moeten garanderen.”

De Amerikaanse afdeling van mensenrechtenorganisatie Amnesty International verklaart tot slot dat een hervorming van de politie nog steeds nodig is in de VS. Amnesty vraagt dat politiekorpsen inkrimpen en “demilitariseren”.

Hillary Clinton: “Black Lives Matter, voor altijd en eeuwig”

Oud-presidentskandidaat en -buitenlandminister van de VS Hillary Clinton schrijft op Twitter dat “de familie van George Floyd en de gemeenschap het verdienden dat zijn moordenaar ter verantwoording werd geroepen. Vandaag kregen ze die verantwoording. Black Lives Matter, voor altijd en eeuwig.”

Democrate Karen Bass, die George Floyd Justice in Policing Act indiende: “Hopelijk zorgt dit voor hernieuwde energie om de politiehervorming om te zetten in wetten”

Volledig scherm Leden van de Congressional Black Caucus, vlnr Karen Bass (D-CA), Joyce Beatty (D-OH), Cori Bush (D-MO) en Shelia Jackson Lee (D-TX). © AFP

De Democratische afgevaardigde Karen Bass uit Californië, die vorig jaar in de nasleep van de dood van Floyd samen met Jerry Nadler de George Floyd Justice in Policing Act schreef en indiende, zegt dat ze hoopt dat het vonnis van vandaag zal zorgen voor hernieuwde energie om het wetsvoorstel daadwerkelijk om te zetten in een wet. “We moeten de George Floyd Justice in Policing Act op het bureau van president Biden krijgen", zei ze terwijl ze met de Congressional Black Caucus (CBC) sprak op de trappen van het Huis van Afgevaardigden. “Want dat zal de eerste stap zijn in de richting van het transformeren van de politie.”

Het wetsvoorstel haalde het eerder dit jaar in het Huis van Afgevaardigden met 220 tegen 212 stemmen, zonder steun van de Republikeinen. In de Senaat dreigen de Republikeinen echter met een filibuster om het wetsvoorstel te blokkeren. Bass is in gesprek met Republikeinen om een compromis te sluiten, waardoor er hopelijk tegen de eerste verjaardag van de dood van George Floyd op 25 mei van dit jaar, een voor alle partijen werkbaar akkoord op tafel ligt.

Vicepresident Kamala Harris heeft laten weten dat zowel zijzelf als president Biden er bij de Senaat op zullen blijven aandringen dat het wetsvoorstel wordt aangenomen.