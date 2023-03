Von der Leyen wil door Moskou ontvoerde Oekraïense kinderen terughalen

Door Interpol gezochte oprichter van cryptomunt Terra opgepakt in Montenegro: “Zadelde investeer­ders met miljarden­ver­lie­zen op”

De oprichter van cryptomunt Terra, de Zuid-Koreaan Do Kwon, is opgepakt in Montenegro. Dat heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken van Montenegro donderdag gemeld. "De politie van Montenegro heeft een van de meest gezochte personen ter wereld opgepakt, de Zuid-Koreaan Do Kwon, medeoprichter en topman van Terraform Labs", klinkt het via Twitter.