Von der Leyen: “We moeten het hebben over vaccinatieplicht”

Lees alles over het coronavirus in ons dossier

Het is niet aan haar om een vaccinatieplicht voor te stellen of aan te bevelen, onderstreept Von der Leyen. Dat is aan de EU-landen zelf. Sommige daarvan, zoals Oostenrijk en Duitsland, bereiden zo’n verplichte inenting inmiddels voor.

“Als je me vraagt naar mijn persoonlijke opvatting: ik denk dat het begrijpelijk en passend is om deze discussie nu te voeren binnen de EU. Dit vergt een gezamenlijke aanpak”, klinkt het.

In België is er enkel vaccinatieplicht voor mensen in de zorgsector. Wie op 1 april 2022 nog niet gevaccineerd is, zal zijn arbeidsovereenkomst automatisch verbroken zien en meteen terugvallen op een volledige werkloosheidsuitkering. Over een mogelijke verplichte vaccinatie van de brede bevolking is nog niets beslist.

“Triage bij bepaalde kankerpatiënten”

In de Oostenrijkse ziekenhuizen is de situatie intussen zodanig ernstig dat artsen moeten beslissen welke patiënten de beste overlevingskansen hebben. Het gaat daarbij niet alleen om kleine ingrepen. Er is ook triage bij bepaalde kankerpatiënten, aldus minister van Volksgezondheid Wolfgang Mückstein.

De ziekenhuizen hadden midden november gewaarschuwd dat behandelingen niet meer gegarandeerd konden worden als er niet zou worden ingegrepen. Inmiddels is de Alpenrepubliek ruim een week grotendeels op slot. De lockdown leidde al tot een daling van het aantal nieuwe besmettingen, maar de situatie in de ziekenhuizen is nog dramatisch.

Het aantal infecties ligt rond de 8.000 de laatste dagen. Twee weken geleden was dat nog dubbel zo veel.