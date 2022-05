Von der Leyen: “Rusland chanteert wereld met hongerdreiging”

Het Russische leger heeft niet alleen veel korenvelden in Oekraïne, een van 's werelds belangrijke graanproducenten, in de as gelegd, zegt Von der Leyen op het World Economic Forum in Davos. Het bombardeert ook “doelbewust graanpakhuizen in het hele land”. Het overblijvende graan kan bijvoorbeeld hongerig Noord-Afrika niet bereiken doordat de Russische marine de Oekraïense havens blokkeert. Door die “schandalige daden” gaan de graanprijzen door het dak.

Dat wordt nog verergerd doordat Rusland op zijn eigen graan blijft zitten om de prijzen op te drijven of het “te ruilen voor politieke steun. Een vorm van chantage”, klaagt Von der Leyen.

De Europese Unie probeert de opkomende voedselcrisis te bezweren door Oekraïne te helpen de oogst alsnog het land uit te krijgen. Ook probeert zij de eigen graanproductie op te voeren, belooft Von der Leyen. En Afrika te helpen beter zichzelf te voeden. “Mondiale samenwerking is het tegengif tegen Ruslands chantage.”

Von der Leyen stelde in een toespraak in Davos ook voor om de heropbouw van Oekraïne na de oorlog te financieren met Russische vermogens. “We moeten de onderste steen bovenhalen, ook de Russische vermogens die we bevroren hebben, indien mogelijk”, zei Von der Leyen. De Commissievoorzitster refereerde naar de Europese sancties tegen Russische individuen en entiteiten.

“Dit gaat niet alleen over het herstellen van de schade van Poetins verwoestende razernij. Het gaat ook over het opbouwen van de toekomst die Oekraïners voor zichzelf hebben gekozen”, zei Von der Leyen, in een uithaal naar de Russische president Vladimir Poetin. “Oekraïne hoort in de Europese familie.”