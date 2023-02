Von der Leyen kondigt in Kiev nieuwe batterij sancties tegen Rusland aan: “Klaar tegen 24 februari, exact een jaar na begin van invasie Oekraïne”

"Tegen 24 februari, exact een jaar na het begin van de invasie, willen we een tiende pakket sancties in stelling brengen", zei von der Leyen. De Europeanen brachten het voorbije jaar al een enorm arsenaal aan economische sancties in stelling die de Russische economie "eroderen" en "een generatie teruggooien in de tijd", zo verklaarde von der Leyen.

Russische olie

De Commissievoorzitter verwees naar onder meer het prijsplafond op Russische ruwe olie dat samen met de partners van de G7 is ingevoerd. Daardoor verliest het Kremlin volgens haar elke dag 160 miljoen euro aan inkomsten. Tegen zondag willen de EU en de partners in de G7 ook een plafond voor petroleum en andere olieproducten invoeren.

Volledig scherm Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen tijdens een gezamenlijke persconferentie met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky in Kiev. © AFP

Zelensky begroette het nieuws. Hij stelde vast dat het ritme van de sancties in Europa "een beetje is vertraagd". "Hoe sneller en kwalitatiever dit werk wordt verricht, hoe dichter we bij de nederlaag van de Russische agressor komen", zei de president, die in het verleden ook al aandrong op een embargo op Russische diamanten, een sector waar ook ons land geregeld in wordt genoemd en die tot dusver de dans ontsprong.

Oorlogsmisdaden

Von der Leyen beklemtoonde dat Rusland verantwoordelijk moet gehouden worden voor "zijn afschuwelijke misdaden" in Oekraïne. In het kader van die inspanningen komt er in Den Haag een Internationaal Centrum voor de Vervolging van de Misdaad van Agressie tegen Oekraïne, dat het vergaren van bewijsmateriaal zal coördineren, zo kondigde de Commissievoorzitter eerder op de dag al aan.

Didier Reynders

Von der Leyen is momenteel voor de vierde keer sinds de invasie in de Oekraïense hoofdstad. Ditmaal is de Duitse in het gezelschap van 15 eurocommissarissen, onder wie ook de Belg Didier Reynders. De werkvergadering met de regering in Kiev moet nogmaals de totale Europese steun voor het land onderstrepen. Vrijdag vindt ook een top met Zelensky, von der Leyen en Europese Raadsvoorzitter Charles Michel plaats.

Bijkomende steun

Volgens von der Leyen is de totale economische, humanitaire en militaire steun voor Oekraïne intussen opgelopen tot bijna 50 miljard euro. Tegen de achtergrond van de Russische aanvallen op energie-infrastructuur kondigde de Commissievoorzitter in Kiev nog eens 150 miljoen euro steun aan, met onder meer 2.400 bijkomende stroomgeneratoren.

Opleidingen

Eerder op de dag had de hoge vertegenwoordiger van het Europees buitenlands beleid Josep Borrell bevestigd dat de Europeanen ook meer Oekraïense soldaten gaan opleiden dan eerst was voorzien. Eerst werd gemikt op 15.000 militairen dit jaar, maar dat aantal wordt verdubbeld tot 30.000. Daarnaast beloofde hij ook 25 miljoen euro voor ontmijningsactiviteiten.

Toetredingsproces EU

Daarnaast wordt in Kiev ook gepraat over het toetredingsproces van Oekraïne, dat sinds juni een kandidaat-lidstaat is geworden. De strijd tegen corruptie is één van de voornaamste werkpunten op de lange weg naar lidmaatschap en Zelensky kreeg van von der Leyen te midden van grote corruptieschandelen in Oekraïne alvast felicitaties. "Het stelt me gerust dat jouw corruptiebestrijdingsorganen op hun hoede zijn en doeltreffend in het opsporen van corruptiezaken".

Woensdag nog vonden in Oekraïne een reeks huiszoekingen plaats bij oligarch Ihor Kolomoyskyi, ex-minister Arsen Avakov en hoge functionarissen in het kader van onderzoeken naar corruptie. Een week eerder werden al viceministers, gouverneurs en topambtenaren de laan uitgestuurd na een reeks corruptieschandalen over steekpenningen, verduistering van hulpgelden en de gunning van bouwcontracten en luxereizen.

