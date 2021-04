Von der Leyen haalt in Europees Parlement uit over ‘sofagate’, Michel biedt excuses aan

RECONSTRUC­TIE. Hoe bezoek van Ursula von der Leyen en Charles Michel aan Turkse president Erdogan uitdraaide op bizar stoelinci­dent

7 april De beelden waren bevreemdend en gingen de hele wereld over. Een protocolblunder of een bewuste zet - het is maar hoe je het bekijkt - veranderde een bezoek van de EU-leiders aan Turkije in een bizar theatraal kijkstuk. Tijdens de topontmoeting in Ankara was er door de Turkse president Erdogan immers geen stoel voorzien voor EU-Commissievoorzitter Ursula von der Leyen, maar wél één voor Europees Raadsvoorzitter Charles Michel. Hoe is het zover kunnen komen?