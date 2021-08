Von der Leyen: “EU staat in contact met taliban, akkoord tussen lidstaten om humanitaire hulp te verlengen”

Nieuwe Griekse grensmuur moet Afghaanse migranten buiten Europa houden

12:12 Griekenland heeft in de afgelopen maanden een veertig kilometer lange stalen muur langs de Turkse grens verder afgewerkt. Het land was al eerder bezorgd over een mogelijke nieuwe migrantenstroom, maar sinds de taliban hun opmars in Afghanistan hebben ingezet werd de muur in ijltempo uitgebreid en afgewerkt. “We kunnen de mogelijke impact van de crisis in Afghanistan niet passief afwachten”, zei Grieks minister Michalis Chrisochoidis tijdens een bezoek aan de Evros-regio, waar de muur staat. “Onze grenzen blijven onschendbaar.”