Volvo brengt zware elektrische vrachtwagens op de markt

België op elfde plaats op wereldpers­vrij­heid­in­dex, maar “situatie blijft onrustwek­kend”

10:20 Reporters Zonder Grenzen (RSF) trekt aan de alarmbel: de beoefening van de journalistiek, volgens de organisatie het eerste vaccin tegen desinformatie in een pandemie, is volledig of deels geblokkeerd in meer dan 130 landen. Dinsdag heeft de ngo haar wereldpersvrijheidsindex gepubliceerd. België staat op de elfde plaats en stijgt een plaats ten opzichte van vorig jaar, maar toch beschouwt RSF de situatie in ons land als zorgwekkend.