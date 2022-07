Volvo bouwt nieuwe fabriek in Slovakije

Volvo gaat een nieuwe fabriek voor elektrische auto's bouwen in Slovakije. Dat heeft de Zweedse autobouwer bekendgemaakt. Het wordt de derde Europese fabriek van Volvo, naast die in Gent en het Zweedse Göteborg.

Het gaat om een investering van circa 1,2 miljard euro. De fabriek komt in de omgeving van Kosice, in het oosten van het land. De bouw start normaal gezien volgend jaar en de productie van de volgende generatie van zuiver elektrische Volvo's zou er in 2026 beginnen.

250.000 wagens

De Slovaakse fabriek zal tot 250.000 wagens per jaar kunnen afleveren, met mogelijkheden voor verdere uitbreiding. Om welke modellen het precies gaat, wil de Volvo-directie nog niet kwijt. De fabriek is volgens Volvo goed gelegen, met goede verbindingen met de rest van Europa en toegang tot toeleveranciers. De steun van de Slovaakse overheid "was ook een sleutelelement" in de beslissing, luidt het in een persbericht.

Het wordt de eerste nieuwe Europese productievestiging van Volvo Cars in bijna 60 jaar. De Zweedse fabriek in Torslanda (Göteborg) ging in 1964 open, die in Gent een jaar later. Die twee fabrieken kunnen momenteel 600.000 auto's per jaar maken. De Gentse fabriek is momenteel goed voor ruim 200.000 wagens per jaar, maar op termijn moeten dat er ook 250.000 worden zoals in Slovakije.

Fabriek Gent

De Gentse directie verwacht geen negatieve gevolgen door de komst van de fabriek in Slovakije. "Integendeel, dit is een verhaal van groei voor Volvo Cars, waarin naast Gent en Torslanda nu ook Kosice een rol zal spelen. Volvo Cars heeft deze extra productiecapaciteit nodig om de shift naar volledige elektrificatie te kunnen maken en daarin speelt Gent nog steeds een sleutelrol. Dat zal ook in de toekomst zo blijven.”

Ook de vakbonden reageren niet ongerust. "Het gaat om extra productiecapaciteit die past binnen de ambitie van Volvo Cars om de productie op te drijven. We kunnen dat dan ook enkel maar toejuichen", reageert Marc Verslijcke van ACV-Metea. De vakbond is dan ook niet ongerust dat er modellen zouden verhuizen naar de nieuwe fabriek in Slovakije.