Voltallige Nederlandse regering loopt weg bij toespraak van Baudet tijdens begrotingsdebat

Baudet zei dat Kaag had gestudeerd aan een college van de universiteit van Oxford dat bekendstond als spionnenopleiding. St. Anthony's College in Oxford was volgens de Forum-leider "weinig meer dan in feite een opleidingsinstituut voor westerse geheime diensten". Na verontwaardiging van Kaag greep Kamervoorzitter Vera Bergkamp in. Toen Baudet alsnog doorging over Oxford, stapten Kaag en de rest van de regering op.