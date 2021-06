Volledig gevaccineerden mogen binnen EU reizen zonder testen en quarantaine

“Dit is ongezien”: Miljoenen dode insecten kleuren voeten van Amerikaan­se strandgan­gers zwart

12:22 Na hun strandwandeling in de Amerikaanse staat Maine keren mensen met pikzwarte voeten terug huiswaarts. Er ontstaat onrust over de raadselachtige verkleuring. Het zou alleszins niet om een giftige substantie gaan - zo is na enig onderzoek duidelijk geworden - maar wel om de karkassen van miljoenen aangespoelde insecten. Alleen is nog niet opgehelderd om welke beestjes het precies gaat en waarom ze zo massaal zijn aangespoeld.