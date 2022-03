Volkswagen schort activiteiten in Rusland op

Waarom de Russen Kiev niet meteen binnenval­len: "Poetin heeft een uitgekiend plan”

Terwijl de Russen een aantal kleinere steden in Oekraïne doen kreunen onder hun bombardementen, lijken ze Kiev vreemd genoeg te sparen. Voorlopig dan toch. Ook de honderden Russische militaire voertuigen die op een zucht van de hoofdstad staan, worden niet ingezet om de stad meteen onder de voet te lopen. Wat is er aan de hand? Heeft Vladimir Poetin zich misrekend en is hij verrast door de omvang van het Oekraïense verzet? Of heeft hij een uitgekiend plan? “Poetin is een man met héél veel geduld”, zegt professor Russische politiek Ria Laenen (KU Leuven).

