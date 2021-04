Volkswagen moet financieringskosten terugbetalen aan Duitse klanten in schandaal rond sjoemelsoftware

De rechtszaak was aangespannen door iemand die in 2013 via Volkswagen de aanschaf van een dieselauto had gefinancierd. Twee jaar later kwam aan het licht dat de auto’s door sjoemelsoftware schoner leken dan ze daadwerkelijk waren. Het bedrijf heeft sindsdien aan heel wat klanten schadevergoedingen betaald, maar weigerde in gevallen waarbij de financiering via Volkswagen was geregeld ook de rente terug te betalen.