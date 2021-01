Volksvertegenwoordiger VS wil nieuwe afzettingsprocedure voor Trump opstarten

“We kunnen niet toestaan dat hij in functie blijft. Het is een zaak van bescherming van onze republiek en we moeten ons aan onze eed houden”, aldus Omar op Twitter.

Ook voormalig minister van Defensie William Cohen dringt er bij het kabinet van Trump op aan dat ze het 25ste amendement van de Amerikaanse grondwet inroepen en Trump afzetten. “Deze man is niet langer in staat om de Verenigde Staten van Amerika te dienen,” aldus Cohen, die onder president Bill Clinton aan de leiding stond van het ministerie van Defensie. Hij is een voormalige Republikeinse senator en Congreslid uit Maine. Het 25ste amendement omschrijft hoe een president door de vicepresident kan afgezet worden als hij niet in staat wordt geacht om zijn plichten te vervullen.

Trump overleefde in februari 2020 een afzettingsprocedure in het Amerikaans Congres nadat hij werd veroordeeld door het Huis van Afgevaardigden - dat in handen was van de Democraten - maar werd vrijgesproken door de Senaat, die in handen was van de Republikeinen. De procedure werd opgestart nadat bleek dat hij had geprobeerd om de Oekraïense president onder druk te zetten om een onderzoek in te stellen naar Hunter Biden, de zoon van zijn Democratische tegenstander.