Volksgezondheidministerie van Quebec linkt tweet over coronacijfers aan pornosite

Na busongeluk in Egypte: getroffen Belgen maakten deel uit van één familie

De zes Belgen die gewond geraakten bij een busongeval in Egypte zijn gisteren uit het ziekenhuis ontslagen. Ze maakten deel uit van één familie die op rondreis was. De 74-jarige grootmoeder, uit Sint-Lambrechts-Woluwe, overleefde het niet. De grootvader was die dag op het schip gebleven, waarmee de familie een cruise maakte op de Nijl.

14 april