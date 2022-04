Volgt na Oekraïne ook Moldavië? “De Russen willen op lange termijn een nieuw groot-Rusland”

Vanda (91) overleefde de Holocaust, maar sterft in ijskoude kelder in Marioepol: “We konden niets voor haar doen, we leefden als dieren”

Meer dan 80 jaar geleden zat Vanda Obiedkova (91) in een kelder verstopt tijdens de nazibezetting van Marioepol. Nu zocht ze opnieuw beschutting in een ijskoude kelder, maar deze keer tegen het Russische leger. Terwijl ze lag te sterven en smeekte om water, wilde ze maar één ding weten: “Waarom gebeurt dit in hemelsnaam?”

21 april