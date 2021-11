Volgens Merkel zijn huidige coronamaatregelen in Duitsland “niet meer voldoende”

“Dit is een zeer dramatische situatie. Wat nu geldt, is niet voldoende”, werd bondskanselier Merkel geciteerd door deelnemers aan het partijoverleg van CDU in Berlijn. “We hebben te maken met een situatie die alles zal overtreffen wat we tot nu toe hebben meegemaakt”, zei bondskanselier Merkel. Zelfs de 2G-regel, die enkel gevaccineerde en genezen burgers toegang geeft tot bepaalde plekken en activiteiten, zou ontoereikend zijn.

Vaccineren is belangrijk en juist, maar zou enkel op lange termijn werken en niet in staat zijn om de huidige ontwikkelingen een halt toe te roepen. “De exponentiële stijging moet snel gestopt worden, willen we niet op de grens van het vermogen om op te treden botsen”, zei de bondskanselier volgens de bronnen. Ze had de indruk dat veel mensen zich niet bewust zijn van de ernst van de situatie. Merkel wees op het aantal nieuwe coronabesmettingen, dat elke twaalf dagen verdubbelt. Maandag is 68 procent van de Duitse bevolking volledig gevaccineerd. De voorbije dag werden 30.643 nieuwe coronabesmettingen en 62 overlijdens opgetekend.

Verslechterende situatie

Volgens deskundigen verslechtert de situatie op de afdelingen intensieve zorg van de Duitse ziekenhuizen. Momenteel krijgen 3.670 Covid-19-patiënten intensieve zorg. Bijna 1.200 van hen werden de voorbije week in het ziekenhuis opgenomen. In de ziekenhuizen van de deelstaten Beieren, Thüringen en Saksen is de situatie acuut: patiënten worden overgebracht naar andere ziekenhuizen en geplande operaties worden uitgesteld. In Saksen, de zwaarst getroffen deelstaat, bereiden ziekenhuizen triagemaatregelen voor.

Vervaldatum vaccins

Nu de vraag naar het coronavaccin van Pfizer/BioNTech gestegen is, als gevolg van de oproep om een boosterprik te halen, promoten Duitse politici ook de andere vaccins. Minister van Volksgezondheid Jens Spahn heeft Moderna “een goed, veilig en zeer efficiënt vaccin” genoemd. In een brief aan de deelstaten stelt het ministerie een limiet aan de orders van Pfizer/BioNTech in de komende weken. Moderna moet vaker gebruikt worden voor boosterprikken, omdat de Duitse voorraad van dat coronavaccin in het eerste kwartaal van volgend jaar vervalt. “Er zijn genoeg vaccins voor alle komende vaccinaties. En beide vaccins werken”, benadrukte minister Spahn.