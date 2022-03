Volgens het Pentagon kampen Russische soldaten met voedseltekort en saboteren ze hun eigen voertuigen

LIVE. Oekraïne meldt 2.000 burger­slacht­of­fers in eerste oorlogs­week - Rusland heeft controle over grootste kerncentra­le in Oekraïne

De Oekraïense autoriteiten melden aanvallen op Charkiv, Zjytomyr en Marioepol, maar de steden zijn vooralsnog niet in Russische handen. Rusland claimt wel dat Cherson, een grote havenstad, is ingenomen. Verder zouden de gesprekken tussen Kiev en het Kremlin mogelijk vandaag kunnen worden voortgezet: de Russische onderhandelaars zijn naar eigen zeggen bereid om de gesprekken te hervatten. Volg alle laatste ontwikkelingen in deze liveblog.

14:20