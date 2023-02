Volgens Britten zal Rusland herovering van Bachmoet aankondigen op verjaardag oorlog, Robin Ramaekers ter plaatse: “Het zijn hier redelijk waanzinnige toestanden”

Rusland zal waarschijnlijk de herovering van Bachmoet aankondigen op 24 februari, de eerste verjaardag van de inval in Oekraïne, ongeacht de situatie in de felbevochten Oekraïense stad. Dat schrijft het Britse ministerie van Defensie in zijn dagelijkse inlichtingenupdate over de Russische invasie. Oorlogsjournalist Robin Ramaekers is momenteel ter plaatse in Bachmoet. “De situatie is hier echt onbeschrijfelijk”, zegt hij. “De Oekraïense overheid roept alle burgers op om zich uit de stad te laten evacueren. Naar schatting zouden er nog zo’n 5.000 burgers zijn, terwijl de stad voortdurend wordt gebombardeerd.”

Er wordt al maanden geprobeerd om de oostelijke stad Bachmoet in te nemen. Dat gaat met veel bloedvergieten gepaard, zowel aan Russische als Oekraïense kant. Tot dusver houden de Oekraïense strijdkrachten vol bij hun verzet.

Toenemende druk

Volgens het Britse ministerie van Defensie zal Rusland waarschijnlijk de verovering van Bachmoet aankondigen als de oorlog in Oekraïne een jaar duurt. De Britten schrijven in hun dagelijkse inlichtingenupdate dat de Russische troepen ​onder toenemende politieke druk staan nu het bijna 24 februari is. Het Russische leger viel vorig jaar op die dag buurland Oekraïne binnen en stuit er sindsdien op verzet van Oekraïners, die steeds zwaardere wapens uit het Westen ontvangen.

Het Britse ministerie meldt dat Rusland niet alleen blijft doorgaan met het offensief bij Bachmoet, maar ook elders in Oost-Oekraïne bij Vuhledar en Kreminna. Met name in Bachmoet en Vuhledar vallen veel slachtoffers. Bij de strijd om Bachmoet is de beruchte Russische Wagner-huurlingengroep betrokken.

“Aan drie kanten ingesloten”

Dat er veel doden vallen, kon ook ‘VTM Nieuws’-oorlogsjournalist Robin Ramaekers zelf ter plaatse vaststellen. Aan het kerkhof van Bachmoet zag hij vandaag een vrouw begraven worden. Ramaekers ontmoette haar man, die hem vertelde dat zij gisteren naast hem zat in hun woonkamer, toen ze tragisch om het leven kwam door scherven na een raketinslag vlak naast hun huis.

Quote De situatie in Bachmoet gaat niet lang meer volgehou­den kunnen worden. De stad zal in de komende dagen of weken vallen Robin Ramaekers ter plaatse in Bachmoet

“Het zijn redelijk waanzinnige toestanden hier in Bachmoet, dat aan drie kanten stelselmatig ingesloten wordt door Russische troepen, die alles op alles zetten om de stad in te sluiten en te veroveren”, aldus de oorlogsjournalist. En dat “aan een waanzinnige kostprijs van gemiddeld 1.000 dode soldaten per dag”.

“Het Oekraïense leger biedt weerstand en probeert zo lang mogelijk de posities vast te houden, vanuit het idee dat hoe langer ze het volhouden, hoe meer Russische soldaten daarbij om het leven komen”, duidt Ramaekers. “Dat is cynisch genoeg winst natuurlijk voor de Oekraïners.”

“Maar de situatie zoals nu in Bachmoet gaat niet lang meer volgehouden kunnen worden”, vervolgt hij. “De stad zal in de komende dagen of weken vallen. En dan zal de frontlijn verschuiven richting Kramatorsk en richting grotere, belangrijke steden voor de Oekraïners.”

Zelensky “Niet koste wat het kost verdedigen”

Bachmoet is voor Oekraïne een symbolisch erg belangrijke plek in de oorlog, maar het land zal de stad niet “koste wat het kost” verdedigen, verklaarde de Oekraïense president Volodymyr Zelensky eerder vandaag. In Italiaanse kranten liet hij optekenen dat er gevochten wordt zolang dat “redelijk is”.

De verdediging van Bachmoet, die op zich inderdaad niet als strategisch belangrijk wordt gezien, is volgens Zelensky belangrijk voor Oekraïne, maar hij wil geen scenario waarbij bijna niemand in de stad de strijd overleeft.

