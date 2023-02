Volgens Britten zal Rusland herovering Bachmoet aankondigen op verjaardag van oorlog

Rusland zal waarschijnlijk de herovering van Bachmoet aankondigen op 24 februari, de eerste verjaardag van de inval in Oekraïne, ongeacht de situatie in de Oekraïense plaats. Het Britse ministerie van Defensie schrijft dat in zijn dagelijkse inlichtingenupdate over Russische invasie.