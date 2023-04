Volgende week nieuw proces tegen Kremlincriticus Navalny

Vrouw van Russische legerlei­der slaagt erin om ondanks sancties luxeleven te leiden in Europa: “Svetlana eist minstens 50.000 dollar per maand”

Het is de vrouw van de Russische onderminister voor Defensie Timoer Ivanov gelukt om met twee eenvoudige “trucs” aan de westerse sancties te ontsnappen en een onbezorgd luxeleven te leiden in Europa. Dat zegt de Anti-Corruption Foundation van de Russische oppositieleider Aleksej Navalny, die het Westen oproept om in te grijpen.