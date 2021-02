Volgende week nieuw Europees-Brits overleg over Noord-Ierland

De Britse topminister Michael Gove en vicevoorzitter van de Europese Commissie Maros Sefcovic zullen elkaar volgende week in Londen ontmoeten voor verdere gesprekken over de situatie in Noord-Ierland. Gisteravond hadden ze samen met de Noord-Ierse premier Arlene Foster en vicepremier Michelle O'Neill al een videovergadering. Die verliep zowel volgens de Britse regering als de Europese Commissie "constructief".

Het overleg kwam er nadat de Commissie vrijdag zinnens was om de noodprocedure van artikel 16 van het Ierse protocol te activeren. Dat moest het mogelijk maken om de export van coronavaccins te controleren aan de Ierse grens.

Het protocol, dat deel uitmaakt van het akkoord over de Britse terugtrekking uit de Europese Unie, moest net verzekeren dat er nooit fysieke controles zouden plaatsvinden op die grens tussen EU-lidstaat Ierland en Noord-Ierland, dat tot het Verenigd Koninkrijk behoort. Beide partijen raakten het eens over een oplossing waarbij de regels in Noord-Ierland afgestemd zouden blijven op de Europese en de controles zouden plaatsvinden tussen Noord-Ierland en de rest van het Verenigd Koninkrijk.

Uitschuiver

Onder druk van Londen, Dublin en Belfast krabbelde de Commissie vrijdag quasi onmiddellijk terug, maar de Britse regering lijkt vastberaden om de uitschuiver maximaal uit te buiten. "Het is bijzonder betreurenswaardig dat de Europese Unie twijfel lijkt te zaaien over het Goede Vrijdagakkoord en lijkt op te roepen tot een grens op het Ierse eiland", zo viel de Britse premier Boris Johnson woensdag uit in het parlement.

Even voordien had Johnson in een gesprek met Foster verzekerd dat hij "alles zou doen" om de eenheid van het Verenigd Koninkrijk te verzekeren en de handelsstromen over de Ierse Zee zo soepel mogelijk te laten lopen. Uit een brief van Gove aan Sefcovic blijkt dat Londen in eerste instantie mikt op een verlenging van de huidige overgangsmaatregelen tot 2023.

Het gaat dan onder meer over de versoepelde regels waaraan supermarkten en leveranciers moeten voldoen. Die kampen nu al met bevoorradingsproblemen en meer papierwerk dreigt de situatie nog moeilijker te maken.