Volg live de toespraak van Zelensky in Den Haag, ook De Croo ontmoet Oekraïense president

De Oekraïense president Zelensky geeft op dit moment een toespraak in het World Forum in Den Haag die te volgen is bij HLN LIVE. Er staat later vandaag nog een ontmoeting met zijn Nederlandse ambtgenoot Mark Rutte op de planning. Ook onze premier Alexander De Croo is onderweg naar Nederland voor een gesprek met zijn twee collega's.

De Croo, Rutte en Zelensky zullen in Den Haag de situatie in Oekraïne bespreken. “Onze steun blijft onverminderd”, zegt De Croo. De Belgische premier bracht eind vorig jaar al eens een bezoek aan Kiev, waar hij Zelensky ontmoette. De Oekraïense president reisde in februari naar ons land af en werd toen onder meer ontvangen op het koninklijk paleis.

Zelensky voor het eerst in Nederland

Zelensky kwam woensdagavond laat aan op de luchthaven van Schiphol voor een onaangekondigd bezoek aan Nederland. Het is het eerste bezoek van de Oekraïense president aan Nederland.

Hij geeft op dit moment een toespraak, getiteld ‘Geen vrede zonder gerechtigheid voor Oekraïne’, waarbij ook de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra aanwezig is. Voorafgaand aan zijn toespraak in het World Forum in Den Haag werd hij onthaald met een staande ovatie.

Bezoek ICC

Zijn bezoek aan het ICC duurde ongeveer een halfuur. Wat hij er precies heeft gedaan, is niet bekend. In de omgeving van het Strafhof waren veel veiligheidsmaatregelen getroffen. Zo stonden in de omgeving van het ICC meerdere politieauto’s en -busjes en voor de ingang waren meerdere beveiligers te zien. Bij het Strafhof hangt de Oekraïense vlag.

Meerdere mensen hadden zich verzameld voor het strafhof voor de komst van de president. De aanwezige Oekraïners riepen naar hun president in hun moedertaal: “Glorie voor Oekraïne” en “heel erg bedankt”. Behalve mensen met Oekraïense vlaggen stonden er ook mensen met bordjes met teksten, zoals ‘No weapons, no Ukraine’ (geen wapens, geen Oekraïne) en ‘Kyiv, not Kiev’ en het woord F-16 met zowel de Nederlandse als de Oekraïense vlag erbij.

Het ICC vaardigde in maart een arrestatiebevel uit tegen de Russische president Vladimir Poetin vanwege de Russische misdaden in Oekraïne. Poetin wordt verantwoordelijk gehouden voor het onwettelijk deporteren van kinderen en het overbrengen van hen van Oekraïens grondgebied naar Rusland.

KIJK. De eerste beelden van Zelensky in Nederland

Andere bezoeken

De Oekraïense president was woensdag nog op verrassingsbezoek in Finland, waar hij deelnam aan een vergadering van de Noordse premiers. Een raadgeefster van de Oekraïense president sprak toen van “fundamenteel diplomatiek werk om toe te kunnen treden tot de bondgenootschappen”. Kiev ambieert het lidmaatschap van de NAVO en de Europese Unie.

Op 13 mei wordt Zelensky in Berlijn verwacht, waar ontmoetingen gepland staan met de Duitse bondskanselier Olaf Scholz en president Frank-Walter Steinmeier. Een dag later neemt hij de Karelsprijs voor verdiensten ter bevordering van de Europese eenwording in ontvangst in Aken

KIJK. Zelensky ontkent betrokkenheid bij droneaanval op het Kremlin:

De afgelopen maanden reisde Zelensky al vaker naar het buitenland. Zo was hij de afgelopen tijd onder meer in Groot-Brittannië, Frankrijk, Polen en België. De eerste keer dat de Oekraïense president zijn land verliet sinds de Russische inval was in december. Toen bezocht hij de Verenigde Staten.

Verschillende leden van de Nederlandse regering, onder wie premier Mark Rutte, reisden al enkele keren naar Kiev om daar met Zelensky te overleggen.

Dit jaar maakt Nederland 2,5 miljard euro vrij voor steun aan Oekraïne dat op 24 februari vorig jaar werd aangevallen door Rusland. Het overgrote deel van het bedrag is bedoeld voor militaire steun. Bovendien worden Oekraïners ook getraind door Nederlandse militairen.

Oekraïne heeft veel wapens nodig in de strijd. In Finland zei Zelensky vooral behoefte te hebben aan luchtafweer en te hopen op gevechtsvliegtuigen. De luchtafweer is nodig tegen de Russische aanvallen met drones en raketten. Ook wordt een offensief van de Oekraïners verwacht.

KIJK. Kremlin beschuldigt Oekraïne van drone-aanval

