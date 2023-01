Volg hier live de begrafenis van emeritus paus Benedictus XVI in Sint-Pieter

De emeritus paus Benedictus XVI wordt vandaag begraven in de Sint-Pietersbasiliek in Vaticaanstad. De afgetreden paus overleed op oudejaarsdag op 95-jarige leeftijd. Tienduizenden gelovigen zijn toegestroomd op het Sint-Pietersplein, dat vanmorgen was gehuld in een dichte mist. De rouwplechtigheid wordt voorgegaan door paus Franciscus. Het is de eerste keer dat de mis voor een overleden paus wordt opgedragen door de nieuwe paus. U kan de uitvaart hier live volgen.

Joseph Aloisius Ratzinger werd in 2005 paus onder de naam Benedictus. Vanwege gezondheidsredenen trad hij af in 2013. Sindsdien woonde hij in een klooster in Vaticaanstad en trad hij zelden nog in de openbaarheid.

Volledig scherm Gelovigen verzamelen op het Sint-Pietersplein voor de begrafenis van Benedictus XVI. © ANP / EPA

Aanpassingen

Omdat Benedictus de eerste paus was die aftrad in circa zeshonderd jaar, zijn er weinig protocollen voor de begrafenis van een emeritus paus. Het Vaticaan heeft aangekondigd dat de ceremonie vandaag grotendeels vergelijkbaar zal zijn met die van overleden zittende pausen. Er zijn een paar kleine aanpassingen, met name in de gebeden die worden voorgelezen. Ook lag Benedictus de afgelopen dagen opgebaard in de Sint-Pieter zonder pauselijke regalia als de zilveren staf of de wollen mantel. Tienduizenden mensen namen daar al afscheid van hem.

Drie kisten

Benedictus krijgt wel pauselijke mantels. Daarnaast worden munten, medailles en een verzegelde loden buis in zijn kist gelegd. De buis bevat een beschrijving van Benedictus’ pontificaat, zoals alle pausen meekrijgen bij hun begrafenis.

Net als de traditie is bij andere pausen, komt Benedictus in totaal in drie kisten te liggen. Zijn lichaam ligt in een cipressen kist, die in een zinken kist wordt gelegd. Die kist wordt op zijn beurt in een houten kist gelegd die wordt begraven. Benedictus komt op eigen verzoek te liggen in de crypte onder de Sint-Pieter waar zijn voorganger Johannes Paulus II ook begraven lag. Hij is in 2011 verplaatst naar een kapel in de basiliek.

Koning Filip en koningin Mathilde

Omdat Benedictus geen zittende paus meer was toen hij overleed, komen er minder officiële internationale delegaties dan gebruikelijk. Slechts twee delegaties, die van Duitsland en Italië, zijn officieel uitgenodigd door de Heilige Stoel, maar talloze politici, leden van koningshuizen, staatshoofden en religieuze hoogwaardigheidsbekleders tekenen wel present. Voor ons land zijn koning Filip en koningin Mathilde aanwezig.

De politie verwacht verder tienduizenden toeschouwers. Duizenden bezoekers trokken in het holst van de nacht al naar het Vaticaan om de begrafenis zeker bij te kunnen wonen. Om 04.00 uur stroomden de eerste gelovigen toe op het Sint-Pietersplein, zo’n vijfenhalf uur voor aanvang van de ceremonie. Voor zonsopkomst gingen de eerste bezoekers door de beveiligingscontrole.

Volledig scherm Beeld van vanochtend vroeg. Een mensenmassa begint zich op het Sint-Pietersplein te verzamelen voor de begrafenis. © AP

Volledig scherm Koning Filip en koningin Mathilde zijn aanwezig voor ons land. © AP

Meer dan duizend Italiaanse beveiligers zijn opgeroepen om de uitvaart in goede orde te laten verlopen. Het gebied rond de Sint-Pieter is uitgeroepen tot een zogenoemde rode zone, meldt persbureau ANSA. Toegang is alleen mogelijk door bewaakte poorten en het is verboden om drank mee te nemen.

Schandalen

Benedictus’ termijn als paus is overschaduwd door schandalen over seksueel misbruik van minderjarigen door geestelijken. Hij zou te weinig tegen het misbruik hebben gedaan en wangedrag hebben toegedekt. Begin 2022 vroeg de emeritus paus de slachtoffers in de katholieke kerk om vergeving, maar tegelijkertijd ontkende hij misstanden te hebben verdoezeld.

Benedictus gold als conservatieve theoloog die streng in de leer was. Sommige conservatieve geestelijken zijn hem ook na zijn aftreden blijven steunen en zagen hem nog steeds als de beschermer van de traditionele waarden binnen de kerk.

