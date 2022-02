Volg hier live Bidens toespraak over de Russische invasie

De Amerikaanse president Joe Biden zal omstreeks 19.30 uur Belgische tijd een toespraak geven over de Russische inval in Oekraïne. Verwacht wordt dat hij dan meer informatie zal geven over bijkomende sancties tegen Rusland. Volg zijn toespraak hier live.

Biden zat vandaag samen met zijn nationale veiligheidsraad en nam deel aan een videovergadering met de leiders van de G7-landen. Na afloop van die laatste meeting zei Biden dat de G7-leiders een akkoord hebben bereikt over de invoering van “vernietigende sancties en andere economische maatregelen om Rusland aansprakelijk te houden”.

Biden betreurt dat de voorspelde inval in Oekraïne waarheid is geworden. Hij wijst op de valse beweringen van Russisch president Poetin dat Oekraïne een aanval plande op Rusland en dat het zich schuldig maakte aan genocide, zonder dat Poetin daar ook maar enig bewijs van leverde. “Poetin is de agressor, Poetin koos voor deze oorlog, en nu zullen hij en zijn landen de gevolgen dragen,” aldus Biden.

Biden kondigt nieuwe sancties aan, alsook beperkingen van de export naar Rusland. “Dit zal de Russische economie zwaar schaden, zowel onmiddellijk als op langere termijn,” zegt de president. De sancties zijn zo ontworpen dat ze een maximale impact hebben op Rusland en een minimale impact op de VS en hun bondgenoten, benadrukt hij.

De president beklemtoont dat de VS deze sancties neemt in overleg met andere landen die samen meer dan de helft van de wereleconomie vertegenwoordigen: hij verwijst onder andere naar de 27 lidstaten van de EU, alsook het Verenigd Koninkrijk, Canada, Japan, Nieuw-Zeeland, met wie er volledige eensgezindheid is over de sancties. “We zullen de mogelijkheden van Rusland beperken om zaken te voeren in dollar, Britse pond, euro en yen,” zegt Biden. Verder worden ook de mogelijkheden om het Russische leger te financieren en uit te breiden aan banden gelegd.

Woensdag legde Washington al sancties op aan het bedrijf dat belast is met de aanleg van de Nord Stream 2-gaspijpleiding in Rusland. Een dag eerder werden sancties afgekondigd tegen twee grote Russische financiële instellingen en Russische staatsschulden, alsook tegen enkele leden van de Russische elite en hun familieleden. Die sancties kwamen er na overleg met de Westerse bondgenoten van de VS.

Tanende populariteit

Biden, momenteel hét gezicht van de Westerse reactie tegen de Russische agressie, doet het momenteel niet bijster goed in de peilingen in eigen land: slechts 36 procent van de bevolking is tevreden over de manier waarop hij het conflict met Rusland aanpakt. Dat loopt ongeveer gelijk met zijn populariteit: slechts 41 procent van de Amerikanen is tevreden over hun president, zo blijkt uit een peiling van Gallup. Die resultaten zijn volgens CNN vergelijkbaar met de bevindingen van andere opiniepeilingen. Ondertussen kampen de VS ook met een stijgende inflatie, die door het Oekraïne-conflict nog kan verergeren.

In het najaar vinden in de VS tussentijdse verkiezingen plaats, en riskeren de Democraten hun controle over de Senaat en het Huis van Afgevaardigden te verliezen.