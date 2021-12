Vogelgriep in Frankrijk: ruim 600.000 vogels geruimd in maand tijd

95.000 politie­agen­ten gemobili­seerd voor oudejaars­avond in Frankrijk

In Frankrijk zijn zowat 95.000 politieagenten gemobiliseerd, waarvan er 9.000 in Parijs worden ingezet, om oudejaarsnacht in goede banen te leiden. Ze zullen onder andere waken over het verbod op spontane bijeenkomsten en over de mondmaskerplicht. Dat heeft het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken vrijdag meegedeeld.

12:38