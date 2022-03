Vogelgriep duwt Franse foie gras in crisis

Het aanbod aan foie gras in Frankrijk zal in 2022 fors lager liggen dan de voorbije jaren. Dat laat de beroepsvereniging weten. Oorzaak ligt bij de vogelgriep die de twee belangrijkste productiebassins in haar greep heeft.

"Het is een van de zwaarste crisissen in onze geschiedenis", zegt Eric Dumas, voorzitter van de interprofessionele vereniging voor foie gras producerende watervogels, tijdens een persconferentie in Parijs. Hij verwees naar een vloedgolf aan besmettingen in de kweekboerderijen.

De vogelgriepepidemie is wijd verspreid en kent een ongekende omvang dit seizoen. Tot voor kort was de verspreiding beperkt tot het zuidwesten van Frankrijk, maar onlangs werden ook gevallen in de Loirestreek vastgesteld. Het op één na grootste pluimveegebied, na Bretagne, was tot dan gespaard gebleven. Miljoenen eenden en ander pluimvee zijn geslacht of zullen nog worden geslacht om het virus, dat op 15 maart 792 boerderijen had besmet, in te dammen.

Het zuidwesten produceert zo'n 40 procent van alle foie gras, de regio van de Loire zo'n 20 procent. Maar in die laatste regio wordt circa 72 procent van de eendjes gekweekt die later instaan voor de productie van foie gras. Ze zijn dus cruciaal voor de hervatting van de productie. Foie gras is immers de vervette lever van ganzen of eenden.

Aangezien de vogelgriepcrisis nog niet voorbij is, is de impact ervan nog steeds moeilijk te meten. De aanvoer van rauwe foie gras zal dit jaar "aanzienlijk worden verminderd", meent de beroepsvereniging. In 2021, eveneens een vogelgriepjaar, raakten de voorraden al uitgeput.

Frankrijk produceerde 11.674 ton foie gras in 2021, vergeleken met 16.764 ton in 2019 en 19.242 in 2015.

LEES OOK: