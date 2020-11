Vogelgriep bij pluimveebedrijf in Utrecht: tienduizenden dieren worden afgemaakt

Duitse leraar verdacht van kannibalis­me na seksmoord

21 november Een verdwijningszaak in Duitsland heeft een wel heel lugubere wending gekregen. De spoorloze Stefan Trogisch (44) uit Berlijn werd na een seksdate in september vermoedelijk vermoord en gedeeltelijk opgegeten. Een 41-jarige leerkracht uit de middelbare school is aangehouden als verdachte, zo maakte het Openbaar Ministerie (OM) in de Duitse hoofdstad gisteravond bekend.