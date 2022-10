Voetballer Mari succesvol geopereerd na steekpartij in Italiaanse supermarkt: “Ik heb voor mijn ogen iemand zien sterven”

De Spaanse voetballer Pablo Mari, een van de slachtoffers van de mesaanval donderdag in een supermarkt nabij Milaan, is succesvol geopereerd aan de rug. Dat bevestigt AC Monza, de club die de Spaanse verdediger dit seizoen huurt van Arsenal.

Eerder liet het Niguarda-ziekenhuis in Milaan weten dat Mari geen zeer diepe steekwonden in zijn rug heeft opgelopen. Hij moest evenwel onder het mes om de wonden te kunnen hechten. Het ziekenhuis zei in een verklaring ook dat Mari “alert en bij bewustzijn was” toen hij in het ziekenhuis aankwam.

De huurling van Arsenal was donderdagnamiddag met vrouw en kind aan het winkelen in Assago, nabij Milaan, toen een man meerdere mensen aanviel met een mes.

Vanuit zijn ziekenhuisbed vertelde Mari dat hij met zijn baby in de buggy in de supermarkt was. “Plots voelde ik een ondraaglijke pijn in m’n rug", citeert de Italiaanse krant ‘Gazzetta Dello Sport’ de voetballer. “Daarna werd een andere man in de keel gestoken. Ik heb voor mijn ogen iemand zien sterven.”

Psychische problemen

De Italiaanse politie van Carabinieri bevestigt dat bij de aanval een persoon is omgekomen. Het gaat om een 47-jarige Boliviaanse die in de supermarkt werkte. Daarnaast raakten vijf anderen gewond, onder wie Pablo Mari.

De politie houdt een 46-jarige Italiaan verantwoordelijk voor de steekpartij. Hij stak wild om zich heen met een mes en is aangehouden. Over zijn motief is niets bekend. De man zou volgens Italiaanse media psychische problemen hebben.