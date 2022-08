Voet in schoen gevonden in heetwaterbron Yellowstone

Bizon valt gezin aan in Yellowsto­ne National Park: beelden tonen hoe vader net op tijd kind kan weggrijpen

Een 34-jarige man was met zijn gezin aan het wandelen in het Yellowstone National Park in de VS, toen een gigantische bizon hen aanviel. Op de beelden is te zien hoe de man net op tijd een kind voor de neus van de bizon kan wegsleuren. De man werd met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

4 juli