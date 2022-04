Voedselvoorraad in belegerde Azovstal-fabriek bijna op: “Red ons alsjeblieft!”

Het eten in de belegerde staalfabriek in Marioepol raakt waarschijnlijk op. Dat meldt het moederbedrijf van de Azovstal-fabriek. Militairen en burgers houden zich bijna twee maanden schuil in het complex, terwijl de voorraad voor een periode van twee tot drie weken bedoeld was.