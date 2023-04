VN zien grote kans op einde burgeroorlog in Jemen

Kiev identifi­ceert daders in tientallen video's van foltering krijgsge­van­ge­nen

De Oekraïense mensenrechtencommissaris zegt dat zijn land beschikt over "tientallen" video's van executies en folteringen van zijn burgers in Russisch gevangenschap. Verschillende daders op de beelden zouden al geïdentificeerd zijn. Zeker een van hen is al gedood tijdens gevechten.